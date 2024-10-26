Трамп раскритиковал Харрис за «вечеринку» с Бейонсе на фоне удара Израиля по Ирану

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу Камалу Харрис в «проведении вечеринки», имея в виду ее предвыборное мероприятие с певицей Бейонсе, на фоне удара Израиля по Ирану. Об этом сообщает CNN.

«Сегодня вечером она [Харрис] на вечеринке. Итак, Израиль атакует, у нас идет война, а она на вечеринке. По крайней мере, мы работаем над тем, чтобы снова сделать Америку великой, вот что мы делаем», — сказал он собравшимся на своем митинге в Траверс-Сити.

По его словам, действующее правительство США не предприняло никаких действий, поскольку «Джо Байден спит, а Камала на танцевальной вечеринке с Бейонсе».

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Агентство Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Ранее аналитик не исключил «гораздо большей» атаки Израиля на Иран.