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В ГД назвали власти Молдавии жуликами, строящими из себя демократов

Депутат ГД Калашников счел результаты референдума в Молдавии невозможными

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Vladislav Culiomza/Reuters

Результаты на референдуме Молдавии о евроинтеграции за ночь на 21 октября изменились кардинально. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с РИА Новости.

«Жулики, чистые жулики... Здесь они якобы строят из себя демократов каких-то, при этом за ночь результаты изменились совершенно невозможным образом», - подчеркнул он.

Как обратил внимание Калашников, из ЕС на российские выборы приезжают с «готовыми заявлениями» о том, что электоральный процесс был якобы недемократичен. «А здесь (в Молдавии – прим. ред.), вы видите, все демократично», - добавил он.

В 9 утра понедельника 21 октября сообщалось, что по результатам обработки 98,33% бюллетеней по референдуму о евроинтеграции Молдавии более 50% голосов граждане отдали в пользу соответствующего решения.

Ранее Санду обвинили в «краже» президентских выборов.

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