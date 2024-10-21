Результаты на референдуме Молдавии о евроинтеграции за ночь на 21 октября изменились кардинально. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с РИА Новости.

«Жулики, чистые жулики... Здесь они якобы строят из себя демократов каких-то, при этом за ночь результаты изменились совершенно невозможным образом», - подчеркнул он.

Как обратил внимание Калашников, из ЕС на российские выборы приезжают с «готовыми заявлениями» о том, что электоральный процесс был якобы недемократичен. «А здесь (в Молдавии – прим. ред.), вы видите, все демократично», - добавил он.

В 9 утра понедельника 21 октября сообщалось, что по результатам обработки 98,33% бюллетеней по референдуму о евроинтеграции Молдавии более 50% голосов граждане отдали в пользу соответствующего решения.

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