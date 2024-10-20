Санду обвинили в «краже» президентских выборов

Действующий президент Молдавии Майя Санду вместе с правящей партией «Действие и солидарность» повлияли на выборы главы государства, считает кандидат в лидеры республики, журналист Наталья Морарь, передает ТАСС. По ее словам, речь идет о фактической «краже» избирательного процесса.

«Выборы были украдены задолго до дня голосования. Выборы были украдены, когда все руководители Службы информации и безопасности, прокуратуры, полиции были назначены по указанию Майи Санду — и не потому, что они соответствовали должностям, а потому, что готовы выполнить любой приказ», — пояснила Морарь.

Она добавила, что все чиновники, не согласные на выполнение требований президента Молдавии, сталкивались с увольнением.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

По подсчетам ЦИК Молдавии, после обработки 61,96% протоколов лидирует Санду с 36,16% голосов, на второй строчке оппозиционный кандидат в президенты, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло — 28,97%.

Ранее в Молдавии допустили второй тур президентских выборов.