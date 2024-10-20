Додик и глава Татарстана Минниханов договорились о сотрудничестве

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и глава республики Татарстан Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя российского региона.

В материале отмечается, что в ночь на 20 октября Додик прилетел в Казань из Белграда. Президент планирует принять участие в мероприятиях в рамках саммита БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября.

«Рустам Минниханов провел встречу с <...> Милорадом Додиком <...>. Глава республики напомнил, что в рамках Петербургского экономического международного форума при поддержке президента РФ Владимира Путина был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской», — рассказали в пресс-службе.

При этом в ходе беседы Минниханов заявил, что подготовка плана мероприятий по реализации протокола уже завершена. В результате в конце встречи политики подписали документ, в том числе включающий в себя пункты о развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленности.

«Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской», — подчеркнул глава Татарстана.

Ранее Додик оценил возможность заморозки российских активов со стороны Республики Сербской.