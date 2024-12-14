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«Несправедливо»: Вяльбе о возвращении в Россию спортсменов, сменивших гражданство

Вяльбе считает несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала несправедливым возвращение в Россию спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит kp.ru.

«Допустим, он решил, что ради того, чтобы выступать на международной арене, готов даже сменить гражданство. Но где он окажется потом? Мне кажется, если он все-таки потом возвращается в нашу страну, здесь живет, кушает и так далее, это, наверное, не совсем справедливо», — заявила Вяльбе.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее олимпийская чемпионка из Норвегии призвала вернуть российских лыжников.

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