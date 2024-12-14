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В азиатской части России прогнозируется температура выше нормы

Вильфанд: в неевропейской части России температура будет на 8-18°C выше нормы

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Pavel Golovkin/AP

В регионах азиатской части России прогнозируется температура выше нормы на 8-18°C. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая температура ожидается в большей части регионов. В то же время на Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатки в ближайшие дни температура будет на 16-18°C выше нормы. Он обратил внимание, что на Чукотке днем температура будет около -4°C -5°C, как в Москве, что бывает крайне редко. По его словам, это связано с тем, что в регионы азиатской части страны все еще поступают теплый воздух из Атлантики.

Влияние теплых воздушных потоков чувствуется в западной Сибири, Красноярском крае и Якутии. По словам метеоролога, в Якутии стоит «якутская жара», потому что температура на 10°C выше нормы, однако обычно в это время должно быть ниже минус 40°C.

Такая аномально теплая погода, по прогнозам, сохранится как минимум до середины следующей недели, заключил Вильфанд.

В то же время заметное понижение температуры ожидается на юго-востоке Дальневосточного федерального округа: юге Хабаровского края, Амурской области, в Приморском крае. Там ожидают температуру на 4 — 6°C ниже нормы.

Ранее синоптик предупредил о морозе до –15°C в Москве через неделю.

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