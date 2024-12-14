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Подросток ударил таксиста ножом в шею, чтобы не платить за поездку

В Костромской области подросток напал с ножом на таксиста

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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В городе Буй 16-летний юноша ударил таксиста ножом в шею, не захотев платить за поездку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 12 декабря. 16-летний юноша, не желая платить за поездку в такси, напал на водителя. Злоумышленник ударил мужчину ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшего удалось спасти.

Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейский угнал у женщины автомобиль и угрожал коллегам, которые его задерживали. Мужчина не справился с управлением и врезался в сугроб. Свою вину в угоне офицер полиции не признал. Его ожидает служебная проверка, также возможно возбуждение уголовного дела по статье об угоне.

Ранее в Йошкар-Оле подросток напал на мужчину с ножом и угнал его машину.

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