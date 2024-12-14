В Грузии протестующие обратились с требованием к кандидату в президенты

Протестующие у парламента Грузии потребовали от кандидата в президенты страны Михаила Кавелашвили показать его диплом о высшем образовании. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Грузия» с места протестов.

«Протестующие высказывают свое недовольство тем, что у единственного кандидата в президенты Михаила Кавелашвили нет диплома», - говорится в сообщении издания.

Агентство назвало требования митингующих к Кавелашвили показать диплом «акцией-перформансом».

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз президентские выборы в стране пройдут по новой системе. Впервые в истории главу государства выберет не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.