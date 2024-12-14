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Экс-тренер «Вашингтона» вспомнил, как Овечкин нарушал режим

Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Александр Овечкин нарушал режим

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Rob Gray/Reuters

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро вспомнил, как российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин нарушал введенный в команде комендантский час. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Специалист рассказал, что в 23:00 все хоккеисты должны были быть дома, однако Овечкин это правило нарушал.

«Все, что я слышал, это электромузыка, русская электромузыка на заднем плане, она была такая громкая… Я спросил: «Ови, ты на месте?» Он ответил: «Да, тренер, я на месте», и я сказал: «Хорошо, увидимся завтра» — и повесил трубку. Я не хотел ничего знать», — поделился тренер.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Гретцки заявил, что Овечкин начнет нервничать из-за рекорда.

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