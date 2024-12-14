Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Страны «Большой семерки» (G7) должны причинить «максимальную боль» России. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер по итогам видеоконференции с представителями G7. Его слова передает интернет-издание «Абзац».

«Следует усилить военную поддержку Украины и нарастить экономическое давление, в том числе с помощью санкций», – сказал он.

До этого Стармер заявил, что действия Великобритании направлены на создание условий для участия Украины в мирных переговорах.

27 ноября газета Guardian писала, что шесть депутатов парламента Великобритании вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями призвали президента США Джо Байдена и Кира Стармера остановить эскалацию конфликта на Украине. В открытом письме к главе Белого дома и британскому премьеру говорится, что результатом стремительной эскалации может стать «широкомасштабная военная конфронтация между Россией и НАТО».

Ранее Зеленский в беседе с премьером Британии намекнул на возможность переговоров.