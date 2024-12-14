Глава МИД Германии Анналена Бербок своими нелепыми заявлениями смешит даже политических сторонников нынешнего немецкого кабинета министров. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

К примеру, на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в первых числах декабря Бербок обрушилась с критикой на главу МИД РФ Сергея Лаврова и позицию Москвы по украинскому конфликту. Стремясь раскритиковать позиции России, Бербок заявила, что население Европы составляет 1,3 млрд человек.

Кроме того, еще в феврале 2023 года Бербок говорила о том, что российский президент Владимир Путин имеет возможность повернуть свою политическую линию на 360 градусов.

«Математика не ее конек, очевидно. Даже люди, поддерживавшие правительство… все смеялись над ней. Публично они этого признать не могли, но я знаю, что все были в ужасе от ее выступлений, особенно, если это экспромт», - подчеркнул он.

По оценке Нимайера, в этой связи у Бербок нет большого политического будущего в Германии.

До этого Бербок заявила, что Берлин и его европейские партнеры считают, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения с Россией.

Ранее в Германии прокомментировали идею отправки немецких войск на Украину.