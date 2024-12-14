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Российский снайпер неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить задание

Российский снайпер «Миха» рассказал, как неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки «Запад» с позывным «Каспер».

По его словам, снайперские пары выдвигались в составе пехоты для усиления и находились в замаскированной позиции снайпера около недели.

«И вот наш снайпер отморозил себе ноги… Был декабрь, ночью шел снег с дождем, слякоть, дождь», — рассказал «Каспер».

По его словам, снайпер смог выполнить задачу, после чего его отправили в госпиталь. Спустя 11 месяцев боец вернулся на фронт, но уже в составе другого подразделения — во взводе связи.

До этого оператор БПЛА с позывным «Мага» раскрыл способ обнаружения военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские снайперы стали работать в тройках вместо двоек.

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