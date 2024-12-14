Более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Отмечается, что военнослужащие спецподразделений группировки войск Росгвардии, выполняющие задачи в курском приграничье, продолжают выявлять и уничтожать замаскированные позиции личного состава и техники ВСУ.

Помимо украинских военнослужащих, подразделения Росгвардии и Минобороны, применив FPV-дроны, танк и артиллерию, уничтожили три опорных пункта и два расчета автоматических гранатомета ВСУ. Точными сбросами боеприпасов с беспилотника уничтожены 120-мм и 82-мм минометы с боекомплектом.

Росгвардейцы обеспечили прикрытие и сопровождение расчетов реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.