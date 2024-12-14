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Зурабишвили предрекли судьбу Тихановской

Кавказовед Крылов: президент Грузии Зурабишвили может стать новой Тихановской

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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может повторить судьбу Светланы Тихановской, покинувшей Белоруссию после проигранных выборов. Об этом заявил РИА Новости главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

По мнению специалиста, у грузинской оппозиции недостаточно ресурсов для проведения аналога Евромайдана в Грузии. Есть вероятность, что Зурабишвили вскоре покинет страну, уедет во Францию и будет называть себя лигитимным президентом Грузии в изгнании.

Противоположное мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе. Он уверен, что Зурабишвили никто не будет выгонять из страны, поэтому она не станет «президентом в изгнании».

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили придется уйти на пенсию после инаугурации нового президента 29 декабря.

13 декабря Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

Ранее стало известно о планах Зурабишвили блокировать парламент Грузии.

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