В США объяснили разницу в помощи Израилю и Украине ядерным оружием РФ

Соединенные Штаты оказывают помощь Украине осторожнее, чем Израилю, поскольку у России, в отличие от Ирана, имеется ядерное оружие. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Так, анонимный старший помощник сената США, специализирующийся на политике в отношении Украины, заявил, что Вашингтон может «рискнуть» сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямого ядерного конфликта.

Он также отметил, риск ядерной войны возрастет, если попытаться сбить российские ракеты в небе над Украиной. Это является «жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать», указал собеседник Politico.

В материале также отмечается, что несколько других источников в администрации президента США высказали аналогичную точку зрения.

3 октября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что уничтожение западными вооруженными силами ракет РФ над Украиной станет вовлечением США в конфликт. По ее словам, Соединенные Штаты считают, что украинское государство «может успешно защищаться от российских ударов».

Ранее Зеленский обвинил Запад в страхе перед перехватом ракет России.