Запад боится даже заговорить о перехвате ракет России над Украиной, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, все стараются его, если честно, «заговорить» и боятся даже сказать: «Мы работаем над этим». Даже этих слов боятся», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что отказ Запада сбивать российские беспилотные летательные аппараты является «позором» для демократического мира.

В ходе своего выступления украинский президент заявил о якобы помощи Белоруссии в уничтожении ракет из России. По словам Зеленского, отношение Запада к этому вопросу не справедливо. В качестве примера он привел во внимание пример помощь США в уничтожении ракет, который представляют угрозу Израилю.

До этого Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав при этом, что на мероприятие пригласят российского представителя. Украинский лидер завил, что намерен в ходе международного «саммита мира» изложить свое видение прекращения украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».