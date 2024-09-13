В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Стармера

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении ударов Украины вглубь России по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Кира Стармера не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что «никаких изменений в политике нет».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент США Джо Байден по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером может одобрить Украине нанесение ударов вглубь территорий РФ.

13 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о полном одобрении Оттавой снятия ограничений на ракетные удары Украины вглубь РФ с использованием западных вооружений.

До этого постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией.

По словам Небензи, если западные страны предоставят Украине разрешение наносить удары бить своим оружием вглубь РФ, это принципиально изменит отношения между Россией и этими странами, и ответственность за это будут нести именно они, а не Киев.

Ранее в Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ.