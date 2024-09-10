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США отказались советовать Украине, когда начинать мирные переговоры

Координатор Белого дома Кирби: начало мирных переговоров зависит от Зеленского

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Evelyn Hockstein/Reuters

Власти США не будут «выкручивать руки» Украине в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявил координатор Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Это будет зависеть от Зеленского, когда... он будет вести переговоры», — пояснил Кирби, выступая перед журналистами на брифинге.

По его словам, во время запланированного на среду визита в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена США не будут «выкручивать руки» Украине по вопросу начала ведения переговоров.

10 сентября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва не будет вести с Киевом никаких переговоров, пока не «выкинет» украинских военных со своей территории. По его словам, до вторжения ВСУ в Курскую область российский президент Владимир Путин был готов отказаться от ударов по объектам энергетики Украины, однако украинские власти не пошли на это соглашение. Причина этого стала понятна лишь после попыток захвата Курской АЭС.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц назвал условие участия России во втором «саммите мира» по Украине.

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