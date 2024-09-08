Трампу дали совет по дебатам с Харрис

Кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу на предстоящих дебатах с Камалой Харрис следует избегать оскорблений своей соперницы и другой «личной чуши», сосредоточившись на достижениях своего предыдущего срока. Об этом пишет The Hill со ссылкой на советников и соратников Трампа.

«Ему просто нужно ясно дать понять, что она и администрация сделали, и напомнить людям о вещах, которые, по их мнению, он сделал лучше… Если он влезет в личную чушь, очевидно, это его ослабит, и станет возможностью для нее [Харрис]», — сказал неназванный член республиканской партии, близкий к Трампу.

В свою очередь, политический консультант Республиканской партии Чак Кофлин призвал Трампа спровоцировать Харрис «на словесный бардак, бессвязные ответы, не имеющие никакого смысла».

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что «их будут транслировать «ABC fake News».

Ранее Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа.