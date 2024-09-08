Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что во время предстоящих дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис последней нужно «напугать» республиканца прямыми нападками. Об этом пишет The New York Times.

Клинтон указала, что Дональд Трамп не отвечает на вопросы оппонентов, избегает конкретики и пользуется тактикой «выжженной земли», атакуя противников. В то же время она отметила, что его можно поставить в неудобное положение.

«Он не знает, как реагировать на существенные, прямые нападки. И я думаю, что с ее прокурорским опытом она будет готова это сделать», — сказала Клинтон.

Она вспомнила, как во время дебатов с Трампом во время президентской кампании 2016 года назвала его «русской марионеткой», после чего он потерялся. Клинтон призвала Харрис разоблачить республиканца как нестабильного лидера, чтобы вызвать у людей сомнения в его компетентности.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что их будут транслировать «ABC фейк News».

Ранее родственники напарника Харрис поддержали Трампа.