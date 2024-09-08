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Харрис оценила поддержку от экс-вице-президента США

CNN: Харрис назвала смелым шагом решение республиканца Чейни поддержать ее

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Nathan Howard/Reuters

Вице-президент США, кандидат на пост президента страны от демократов Камала Харрис считает, что республиканец Дик Чейни сделал смелый шаг, когда выступил в ее поддержку. Ее слова передает телеканал CNN.

По данным телеканала, Чейни, который занимал пост вице-президента США в администрации 43-го американского лидера Джорджа Буша — младшего, а также его дочь Лиз Чейни, которая является республиканкой и представляла до этого в Палате представителей Конгресса США штат Вайоминг, заявили, что будут поддерживать кандидатуру Харрис.

«Для меня честь получить их поддержку. Я думаю, что они оба, будучи уважаемыми лидерами, дают важный сигнал, что допустимо и важно ставить страну выше партии», — заявила кандидат от демократов.

Харрис отметила, что американские граждане «устали от разобщенности и попыток расколоть общество». Политик подчеркнула, что решение Чейни выступить публично «является смелым шагом».

7 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Висконсине признался, что его обидели слова его российского лидера Владимира Путина о том, что Россия будет поддерживать Харрис.

Ранее треть американцев усомнилась в мирной передаче власти.

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