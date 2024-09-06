Украинский депутат заявил, что Зеленский меняет правительство на фоне обрушения фронта

Президент Украины Владимир Зеленский меняет состав правительства на фоне обрушения фронта под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов. В эпопее по смене министров Зеленского этого нет», — написал он.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поставил новым министрам срок для достижения результатов.