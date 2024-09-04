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Си Цзиньпин может принять участие в саммите БРИКС

Россия и Китай прорабатывают вопрос участия Си Цзиньпина в саммите БРИКС

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Global Look Press

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР и РФ работают над вопросом участия председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в текущий момент оба государства поддерживают тесные контакты по данному вопросу.

До этого министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявил, что боливийский президент Луис Арсе будет участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнет Запада и бороться с его либеральной диктатурой.

3 сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в Казани в октябре текущего года.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, согласие на участие в саммите уже дали 18 из 36 приглашенных глав государств.

Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

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