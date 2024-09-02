Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток

Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году. Об этом пишет портал Newtalk.

«Если это ради территориальной целостности, почему он [Китай] не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? <...> Вы могли бы попросить Россию [отдать территории], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — заявил Циндэ, говоря о территориальных спорах между Тайванем и КНР.

Циндэ считает, что Китай стремится сломать существующий и основанный на правилах порядок в западной части Тихого океана.

Айгунский договор — договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин, заключенный 16 мая 1858 года в городе Айгуне, установивший русско-цинскую границу по реке Амур.

До этого официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявлял, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе. В свою очередь президент Лай Циндэ указывал, что Тайвань и дальше будет усиливать оборону и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана о «мире через силу».

Ранее в США высказались о потенциальном конфликте с Китаем.