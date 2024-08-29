В США высказались о потенциальном конфликте с Китаем

Вашингтон не стремится к развязыванию новой холодной войны и не намерен вступать в конфликт с Пекином. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны», — заявил он.

Салливан на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что США также не стремятся изменить китайскую систему, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления системы альянсов.

Кроме того, Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не имеют намерения вступать в конфликт с Китаем, заключил помощник президента США по вопросам нацбезопасности.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником мира и стабильности в мире, а также двигателем его развития. Он подчеркнул, что на фоне быстро меняющегося и турбулентного мира государства нуждаются в объединении, а не в разделении и противостоянии.

Ранее Китай упрекнул США по поводу украинского конфликта.