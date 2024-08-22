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Шольц поддержал Санду в борьбе с «пророссийскими политиками» в Молдавии

Канцлер Шольц поддержал Санду в борьбе с пророссийскими политиками в Молдавии

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поддержал Майю Санду в борьбе с «пророссийскими политиками» в Молдавии, которые, по его словам, пытаются «дестабилизировать страну» на фоне предстоящих президентских выборов и курса на евроинтеграцию. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с главой государства, сообщает NewsMaker.

«Мы знаем, как пророссийские политики пытаются дестабилизировать вашу страну, особенно на фоне президентских выборов и вступления Молдавии в ЕС. Мы будем поддерживать Молдавию в меру возможностей», — пообещал Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что власти республики успешно противостоят всем попыткам дестабилизации обстановки в Молдавии.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и члены правительства Дорина Речана, прошедшие подготовку в зарубежных неправительственных организациях, ввергли страну в кризис.

По его словам, действующие власти сразу же сбегут из Молдавии, как только потеряют свою власть. Додон заявил, что уже 60% населения страны хотят другого президента.

Ранее оппозиция в Молдавии пообещала властям «решение-сюрприз» ради участия в выборах.

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