Оппозиция в Молдавии пообещала властям «решение-сюрприз» ради участия в выборах

Молдавский оппозиционный блок «Победа» намерен использовать «решение-сюрприз» для властей страны в целях принять участие в президентских выборах в государстве в октябре 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Первый в Молдове» заявил оппозиционер, член политформирования молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«То, что не зарегистрировали блок, демонстрирует, что закона в Молдавии больше нет. Но у нас будет решение-сюрприз, и они ничего не смогут с этим поделать, есть план B, C и D», — отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам Лунгу, оппозиционный блок «войну не проиграл» с властями Молдавии.

До этого «Победа» обжаловала запрет на регистрацию для участия в выборах президента в Молдавии. По словам парламентария Марины Таубер, Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла «незаконное и несправедливое» решение. Она добавила, что это произошло «под четким контролем» главы республики Майи Санду.

Ранее Шор призвал голосовать против вхождения Молдавии в ЕС.