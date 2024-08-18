Парижу стоит прекратить оказывать Киеву финансовую помощь. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он обратил внимание, что власти республики вкладывают деньги в конфликт и коррупцию на Украине. В связи с этим Филиппо задался вопросом, когда Франция перестанет разоряться.

«Прекратите, хватит уже глупостей!» — добавил политик.

Как отметил лидер «Патриотов», недавно немецкое руководство решило сократить финансирование Киева. По его мнению, следующим шагом должна стать полная остановка передачи денег украинскому правительству.

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что Германии придется ограничить спонсирование Украины из-за отсутствия средств в государственном бюджете. Однако, комментируя ситуацию, министр финансов страны Кристиан Линднер усомнился в сокращении объемов дальнейшей помощи Киеву. Он подчеркнул, что в будущем украинские власти должны получать деньги не за счет бюджета ФРГ, а за счет доходов от замороженных активов РФ.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины высказались о возможном сокращении финансирования со стороны Германии.