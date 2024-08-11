Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат объяснил, готовность Венесуэлы сотрудничать с США

В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать с США ради благополучия народа

close
100%
Ivan Alvarado/Reuters

Зампостпреда Венесуэлы в ООН Хоакин Перес заявил, что его страна готова взаимодействовать со всеми государствами, чтобы обеспечить благополучие собственного народа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа», – сказал Перес в интервью агентству.

1 августа переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Соединенными Штатами, которые были начаты в Катаре. Политик отметил, что вне зависимости от результатов диалога экономические отношения с США будут продолжаться.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в ходе тайных переговоров предложили Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. По данным издания, Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинений в причастности к наркотерроризму, которые выдвинуло министерство юстиции США в 2020 году.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами