Дипломат объяснил, готовность Венесуэлы сотрудничать с США

Зампостпреда Венесуэлы в ООН Хоакин Перес заявил, что его страна готова взаимодействовать со всеми государствами, чтобы обеспечить благополучие собственного народа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа», – сказал Перес в интервью агентству.

1 августа переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Соединенными Штатами, которые были начаты в Катаре. Политик отметил, что вне зависимости от результатов диалога экономические отношения с США будут продолжаться.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в ходе тайных переговоров предложили Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. По данным издания, Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинений в причастности к наркотерроризму, которые выдвинуло министерство юстиции США в 2020 году.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.