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МИД Молдавии прокомментировал высылку дипломата из России

МИД Молдавии выразил сожаление решением России выслать сотрудника посольства

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РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление в связи с решением Москвы объявить одного из сотрудников посольства «persona non grata» и выслать его из России. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое цитирует РИА Новости.

«МИД выражает сожаление по поводу этого решения, которое не основано на положениях Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Ранее временный поверенный в делах Молдавии в России Александр Кетрару был вызван в российский МИД, где ему был предъявлен решительный протест «в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».

Дипломату вручили ноту о том, что в качестве ответной меры на решение властей Молдавии от 1 августа объявить «persona non grata» сотрудника посольства РФ в республике Москва объявляет «persona non grata» сотрудника молдавского посольства.

До этого МИД Молдавии вызывал посла РФ по «делу о шпионаже».

Ранее в Молдавии назвали условие для участия ее граждан в России в выборах.

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