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В США заявили, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана

Госдеп США: эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана

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Shutterstock

Власти США полагают, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне также не считают, что атака Израиля со стороны Ирана «должна быть неизбежной, должна произойти».

«В своих контактах мы призывали страны передать Ирану сообщение и ясно дать понять, что эскалация конфликта и новая атака на Израиль не в их интересах», — сказал Миллер.

Он отметил, что американская сторона пытается предотвратить возможную атаку Ирана.

5 августа издание The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД Израиля Исраэля Каца сообщило, что власти Ирана через Венгрию предупредили еврейское государство о своем намерении атаковать.

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Хании не стало ранним утром 31 июля в результате израильского удара. В Тегеране он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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