Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля

Иранские СМИ опубликовали ролик с анонсом «интересных событий» для Израиля. Одним из первых видео опубликовал телеканал Fara.

Ведущий в эфире заявил, что через несколько часов произойдут некие важные события. Во время выступления, на фоне ведущего появилась фотография появилась фотография лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате нападения.

Что именно должно произойти — не уточняется.

До этого стало известно, что для защиты от Ирана Соединенные Штаты готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы, включая авиацию.

Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.