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Путин приказал подписать договор об объединенном энергорынке РФ и Белоруссии

Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке РФ и Белоруссии

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор об объединенном рынке электроэнергии РФ и Белоруссии. Документ размещен на портале официального публикования правовых актов.

Договор будет подписан на высшем уровне. При этом Минэнерго России было позволено в ходе переговоров по согласованию с МИД РФ вносить в проект договора непринципиальные изменения.

По данным евразийской ассоциации бизнеса, на начальном этапе создания рынка торговля электроэнергией будет осуществляться между юридическими лицами, определяемыми сторонами — так называемыми уполномоченными субъектами хозяйствования, по одному от каждой стороны. Затем интеграцию рынков предполагается углубить путем создания единого технологического процесса оперативно-диспетчерского управления.

Взаиморасчеты между сторонами планируется проводить в основном в российских рублях, что потребует межгосударственного регулирования валютного курса во избежание скачков цен на электричество в обе стороны.

Правительство России одобрило проект создания общего рынка электроэнергии с Белоруссией 20 июля. Конкретные положения договора не уточняются.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не определились по вопросам единого энергорынка.

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