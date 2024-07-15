Кеннеди-младший рассказал, о чем шла речь на встрече с Трампом

На прошедшей встрече независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего с бывшим главой государства Дональдом Трампом обсуждался вопрос национального единства. Об этом со ссылкой на заявление Кеннеди-младшего в социальной сети сообщает ТАСС.

Политик отметил, что ходит много слухов относительно его встречи с Трампом, которая прошла утром 15 июля. Главной темой обсуждения, подчеркнул Кеннеди-младший, было национальное единство. Он также надеется встретиться и обсудить этот вопрос с лидерами Демократической партии США.

Кеннеди-младший также заявил, что не собирается выходить из гонки за пост президента страны.

До этого Кеннеди-младший призвал граждан страны объединиться в молитве за Трампа, на которого было совершено покушение.

Трамп 13 июля выступил перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга молодой человек, находившийся на крыше одного из расположенных недалеко от сцены зданий, несколько раз выстрелил в бывшего американского лидера. В результате политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо.

Ранее Трамп назвал чудом свое спасение.