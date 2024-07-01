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В Совфеде назвали уловкой слова Зеленского о мирных переговорах

Сенатор Джабаров: Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров

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Annegret Hilse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

«Зеленский так рассуждает, как будто он победил и теперь диктует условия переговоров. Диктовать России условия бесполезно, Россия все свои условия уже высказала», — сказал Джабаров.

Он назвал слова Зеленского о готовности к мирным переговорам через посредников уловкой. По его мнению условия с посредниками — это глупость, поскольку такие переговоры могут продолжаться месяцами или годами.

«Думаю, что это очередная уловка, чтобы затянуть время и подготовиться к нанесению ударов по нашей территории», — подытожил Джабаров.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что заявления Зеленского о возможных переговорах с Россией связаны с предстоящими президентскими выборами в США.

30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

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