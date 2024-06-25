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В Китае прокомментировали введенные ЕС санкции против китайских компаний

МИД КНР: Пекин выступает против односторонних санкций ЕС против КНР

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Liu Zheng/AP

Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение ЕС ввести санкции против китайских компаний, которые якобы помогают РФ, передает ТАСС.

«Китай всегда был против односторонних санкций, не имеющих основ международного права и мандата Совета Безопасности ООН», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что ЕС в 14-м пакете антироссийских санкций ввел ограничений в отношении ряда китайских и турецких компаний, обвинив их в обходе действующих ограничений против РФ.

По словам источника ТАСС, под ограничения попали 19 фирм из КНР и девять организаций из Турции. Кроме того, Брюссель решил ввести санкции против одной индийской и одной казахстанской компаний.

О каких именно фирмах идет речь, в материале не уточняется.

Ранее в МИД РФ заявили, что тщательно проанализируют новый пакет антироссийских санкций.

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