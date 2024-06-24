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В МИД РФ заявили, что тщательно проанализируют новый пакет антироссийских санкций

МИД РФ: Москва примет меры в отношении нового пакета антироссийских санкций

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва тщательно проанализирует новый 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва примет ответные меры.

«Объявленные меры будут тщательно проанализированы. Ответные меры, которые мы сочтем необходимыми, приняты», — отметил Грушко.

Он уточнил, что Евросоюз идет по пути политической, экономической и военной эскалации. При этом западные политики не считаются с последствиями для собственных экономик и благополучия и безопасности граждан.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорил, что попытки Запада ограничить развитие России введением санкций обречены на провал.

По его словам, Россия привыкла, что ее оппоненты хотят «утопить, унизить и предотвратить развитие» во всех сферах. В ответ на такую политику российский народ сосредоточился и осознал свои перспективы, подчеркнул сенатор.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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