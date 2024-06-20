В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий»

Посол США в Грузии Робин Данниган пересекла «красные линии», подвергнув критике планы Китая построить Анаклийский порт. Об этом заявило лояльное к властям республики парламентское движение «Сила народа». Сообщение приводит газета «Взгляд».

«Робин Данниган пересекла «красные линии» и выступила с крайне оскорбительными для народа Грузии заявлениями, которые наносят удар по суверенитету и независимости Грузии. <...> Это было ожидаемо с учетом проводимой нынешней администрацией США неадекватной, унизительной, оскорбительной политикой по отношению к Грузии», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается также, что требования США к Тбилиси не углублять экономические связи с КНР противоречат динамике развития торгово-экономических отношений с Пекином со стороны Запада.

Данниган заявляла, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в компании, которая будет строить Анаклийский порт, якобы финансирует российскую армию.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство порта в Анаклиа.

Ранее премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в провокации.