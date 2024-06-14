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Путин в ближайшее время выступит в МИД РФ

Песков сообщил, что Путин в ближайшее время выступит в МИД России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин вскоре выступит в министерстве иностранных дел РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Песков дал комментарий журналистам возле здания российского внешнеполитического ведомства в Москве.

«Будем ждать сейчас выступления. Надо дождаться», — заявил представитель Кремля.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что президент России обсудит с руководством МИД ключевые международные вопросы.

В ходе заседания, в том числе будет обсуждена тема Украины.

До этого в Кремле сообщили, что Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание о ходе СВО, на котором выступали глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

14 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не отказался от своего первоначального плана по нанесению России стратегического поражения.

До этого представитель министерства отметила, что Запад одержим доминированием, но его мировоззрение никто не разделяет.

Ранее Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении равноудаленности от конфликта на Украине.

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