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Заместитель главы МИД Южной Кореи примет участие в конференции по Украине в ФРГ

МИД Южной Кореи: Сеул примет участие в саммите по Украине в ФРГ

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Depositphotos

Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок заявил, что второй заместитель министра иностранных дел Республики Корея Кан Ин Сон примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 11 — 12 июня в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

«Заместитель министра подчеркнет солидарность международного сообщества и поддержку [в пользу] Украины», — поделился дипломат.

До этого грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине заявил, что решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву.

Он считает, что сложность в общении между властями стран объясняется конкретными решениями, включая отзыв посла Украины из Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению республики и переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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