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В Госдуме призвали ограничить торговлю с Европой

Депутат Чепа: нужно прекратить продажу металла странам Европы

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Shutterstock

России необходимо ограничить торговлю с европейскими странами, продавать меньше зерна, металла, удобрений, при этом важно сохранять торговые отношения с ЕС только в тех сферах, которые выгодны Москве. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Надо вообще меньше продавать в Европу и зерна, и металла, и удобрений. Надо быть жестче… Вот весной они стали покупать много металла, но надо же понимать, куда и на что он идет. Стоит прекратить продажу того, что им выгодно», — подчеркнул депутат.

Он предположил, что соответствующая торгово-экономическая политика РФ может повлиять на желание Брюсселя развивать украинский конфликт.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что страны Запада не обращались к России с вопросом о создании систем, позволяющих компаниям из РФ приобретать иностранные товары за рубли.

Ранее МВФ спрогнозировал срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов.

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