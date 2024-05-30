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ЕК хочет ввести санкции против «Ингосстраха»

Bloomberg: ЕК планирует ввести санкции против «Ингосстраха»

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах». Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, если предложение об ограничениях в отношении страховой российской компании одобрят, это вызовет волну недовольства в ряде стран. Это связано с тем, что санкции могут создать риски торговли нефтью, а также нарушения в поставках товаров, которые были застрахованы этой компанией.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники окажутся в проигрыше от американских санкций, введенных против России.

Антонов, комментируя заявление Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России, отметил, что от рестрикций больше проиграют сами Соединенные Штаты и их сателлиты.

Незадолго до этого американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о неэффективности введенных против России санкций Запада.

Ранее российский предприниматель выиграл у ЕС суд по санкциям.

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