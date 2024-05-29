В Европарламент пришли с обысками по делу о «влиянии России»

В зданиях Европейского парламента, расположенных в Брюсселе и Страсбурге, проходят обыски по делу о так называемом «влиянии России». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, следователи с утра проводят обыски в офисах.

«Рейды, очевидно, связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, находится в центре российской операции влияния», — говорится в тексте.

Так, обыски проходят в офисе нидерландского парламентария Марселя де Граафа, Гийома П., который ранее сотрудничал с депутатом от крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

Ранее немецкого политика захотели выгнать из партии из-за большой любви к России.