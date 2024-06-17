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Мигранта заподозрили в нападении на восьмиклассницу в Ленобласти

В Ленобласти мигранта заподозрили в нападении на восьмиклассницу

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ленобласти иностранца заподозрили в попытке изнасилования школьницы. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, с заявлением в правоохранительные органы обратился отчим 15-летней девушки-подростка. Мужчина рассказал, что на его падчерицу на обочине Центральной улицы в деревне Аннолово Тосненского района напал гражданин Таджикистана, действия которого ему удалось пресечь.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.

До этого в Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов. В ходе съемки репортажа на журналистов напали двое уроженцев Таджикистана, в результате чего было повреждено имущество представителей СМИ.

Ранее нелегальный мигрант напал на польского военного на границе с Белоруссией.

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