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Судимый россиянин изнасиловал экс-подругу, выстрелил в ее возлюбленного и получил 17 лет

В Тамбове мужчина получил срок 17 лет после изнасилования экс-возлюбленной

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Суд вынес приговор жителю Тамбова за изнасилование бывшей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, ранее судимый 36-летний мужчина установил на машину экс-подруги GPS-трекер, после чего отслеживал ее перемещение.

Позже он приехал в садовое товарищество, где женщина проводила время с новым возлюбленным. Россиянин несколько раз выстрелил в мужчину, попав в голову и грудную клетку, после чего мужчина упал. После этого фигурант процесса избил бывшую подругу и изнасиловал. Причиной произошедшего стала ревность.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как родственники нового возлюбленного женщины обратились в полицию и заявили о том, что он пропал. Сотрудники СК оперативно выяснили все обстоятельства произошедшего. Пропавшего нашли, но помочь ему уже не смогли.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима.

Ранее россиянка попыталась сжечь возлюбленного и его новую пассию из-за ревности.

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