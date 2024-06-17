Ганчев рассказал о ситуации в районе Волчанска и Липцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожесточенно пытаются контрнаступать в районе Волчанска и Липцов. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На Харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Наиболее ожесточенные боестолкновения сейчас в Волчанске и в районе Липцов. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных Сил», — заявил Ганчев.

Глава российской администрации добавил, что на освобожденных от ВСУ территориях мирное население постоянно подвергается обстрелам.

Днем ранее российские военнослужащие нанесли удар по мосту, расположенному в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области. Переправа использовалась для подвоза боеприпасов артиллерии ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о хаосе в НАТО из-за Украины.