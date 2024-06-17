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«Кухня на районе» приостановила работу во всех городах из-за случаев ботулизма

Baza: «Кухня на районе» после отравления людей закрылась во всех городах

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FotograFFF/Shutterstock

В связи со случаями массового отравления потребителей предприятие «Кухня на районе» приостановило свою деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Кухня на районе» приостановила работу во всех городах после случаев с ботулизмом», — уточнили в сообщении.

Компания также остановила работу приложения во всех городах. Среди них: Москва, Казань, Ногинск, Калуга, Тверь, Коломна, Орехово-Зуево. В публикации обратили внимание, что специалисты дополнительно проверяют все продукты, в том числе и те, которые на первый взгляд не вызывают опасений.

По данным Telegram-канала, пострадавшие заказывали лобио от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Компания убрала из продажи салаты, которые стали причиной отравления 121 жителя Москвы, четырех человек из Нижнего Новгорода и шести — из Казани.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.

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