Бербок признала, что Украине «не хватает всего»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала выделение €60 млн Украине в качестве гуманитарной помощи, признав, что стране «не хватает всего». Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что сумма выделяется «для востока Украины». По ее словам, там сложилась ситуация, «что не хватает всего». Бербок также отметила, что Берлин пытается поставлять гуманитарную помощь в координации с другими международными игроками.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Сербию заявил, что Киев ожидает от Белграда предоставления гуманитарной помощи. Глава МИД Украины подчеркнул, что ожидает услышать от представителей сербских властей, как они могут помочь Киеву в рамках базовой гуманитарной помощи.

«Если вы помогаете Украине восстановить энергосистему, вы просто помогаете школам, больницам и жилым домам с обеспечением электроэнергией, отоплением и горячей водой зимой... Никакой политики в этом нет. Это чистая гуманитарная помощь», – отметил Кулеба.

Ранее на Украине посетовали на нехватку миллиардов на оружие.