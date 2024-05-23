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На Украине посетовали на нехватку миллиардов на оружие

Министр Марченко: бюджету Украины не хватает $5 млрд на оружие

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Susana Vera/Reuters

Руководитель Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджету страны не хватает $5 млрд, которые необходимы для закупки вооружения. Об этом сообщает «Общественное радио».

Марченко подчеркнул, что за последние полгода военная помощь от Запада была минимальной, а ранее разблокированный пакет поддержки от США в теории позволяет покрыть расходы только социально-гуманитарного характера. Вопрос трат на оборону остается нерешенным, подчеркнул министр.

До этого стало известно, что инициатива ФРГ по поставкам Украине современных систем ПВО совместно с другими странами провалилась.

По словам экс-сотрудника минобороны ФРГ Нико Ланге, в Европе нет единства между основными действующими лицами, а на фоне возобновления поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов у многих появилось чувство облегчения.

Накануне стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране.

Ранее в Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО.

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