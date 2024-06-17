В Казани зафиксировали случаи подозрения на ботулизм

Случаи подозрения на ботулизм зафиксировали в Казани после употребления салата лобио производства московского ООО «Локалкитчен». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан в своем Telegram-канале.

«В Казани зарегистрировано 6 случаев подозрения на ботулизм», — отметили в сообщении.

По данному факту ведомство проводит проверку ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию. Специалисты отобрали пробы для лабораторного исследования. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что всех пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве напомнили, что в связи с регистрацией в российской столице случаев отравления после употребления салата лобио и салата с тунцом, фасолью и яблоком приостановлен оборот продукции ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

До этого в Нижнем Новгороде четыре человека с подозрением на ботулизм попали в больницу.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.